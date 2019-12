Carlo Calenda provoca Salvini e la Meloni | “I due leader del centrodestra non lavorano

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019), in questi giorni sta cercando di far conoscere sempre più il suo movimento politico Azione nato dopo una scissione con il Pd. Mai concorde in un’alleanza con il Movimento 5 Stelle,, eurodeputato ed ex ministro dell’economia Pd, ha deciso di fare un nuovo partito. In questi giorni il suo staff comunicativo sta mettendo in atto una vera e dura battaglia contro tutti e tutto. In particolare sono durissimi gli attacchi contro il governo, incapace secondo l’ex ministro dell’economia di risolvere il problema Ilva e tanti altre crisi aziendali.però ha individuato qual è il suo vero nemico. Il nemico numero uno del partito è ile in particolare ha un nome quello di Matteo. L’ultimo suo messaggio sui social è il seguente: “A tutti quelli che si accingono a rispondere a #e #sui Commissari che cantano ...

pietroraffa : La pazienza di #Calenda nel confronto con la #Borgonzoni è pari a quella del principe Carlo che aspetta di salire al trono #Piazzapulita - TgrRaiTrentino : Arriva anche in Trentino il partito di Carlo Calenda, #Azione. Ci sta lavorando l'ex sottosegretario Mario Raffaell… - ahoy_boy98 : RT @simofons: Tweet di Carlo Calenda che tolti dal contesto sembrano dialoghi di Star Wars -