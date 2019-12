anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –, con l’accensione delle luminarie artistiche e l’arrivo di Babbodal cielo in mongolfiera, iniziano le numerose attività di “Tutto ilche vuoi”, il cartellone di eventi che accompagnerà cittadini ed ospiti per tutto il periodo natalizio. Il sindaco Franco Alfieri, ha sottolineato che la manifestazione “è un cartellone di eventi che sottolinea lo sforzo ‘plurale’, in cui protagonista è anche quel fitto reticolo di organizzazioni sociali, associazioni culturali, comunità parrocchiali, gruppi giovanili che innerva e arricchisce il territorio comunale. È il segno di una comunità viva, che ha idee, progetti e voglia di partecipare al processo di cambiamento che si è innescato da qualche mese”. In cartellone spettacoli, ...

InfoCilentoWeb : #Capaccio #Paestum: riapre la piscina comunale Poseidone #CapaccioNotizie #CapaccioPaestum #CapaccioPaestumNotizie… - gianni_petrizzo : CAPACCIO PAESTUM, RIAPRE LA PISCINA COMUNALE ‘POSEIDONE’ - anteprima24 : ** Capaccio Paestum: sabato 7 dicembre al via 'Tutto il #Natale che vuoi' ** -