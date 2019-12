Cane azzanna la padrona | 28enne finisce in ospedale

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si trovava nel giardino della sua abitazione a Graffignana, quando è statata daldi famiglia, un pastore belga. Protagonista della vicenda una ragazza di 28 anni finita inper via di gravi lesioni ad una gamba, a un braccio e una mano. Ragazzata dalUna ragazza di 28 anni è stata ripetutamente morsicata daldi famiglia, un pastore belga. La vicenda ha avuto luogo nel corso della mattinata di giovedì 5 dicembre poco prima di mezzogiorno. Si trovava nel giardino della sua abitazione a Graffignana, in provincia di Lodi, quando è stata morsicata ripetutamente dal proprio. I famigliari dellahanno provveduto a chiamare immediatamente il 118 e il soccorso sanitario ha inviato un mezzo con infermieri specializzati, a supporto dell’ambulanza, per garantire le prime medicazioni volte a bloccare le emorragie in corso descritte dai ...

