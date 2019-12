Campionato a Natale | il pallavolista scrive al Papa | “Non voglio giocare”

meteoweek

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Saitta è il regista della Consar Ravenna. Scherzi del calendario: il 25 sarà in trasferta a Trento. Ma non vuole giocare ea Francesco. “Ci tenevo a stare a casa, sono le prime feste con mia figlia” Davide Saitta è un trentaduenneetneo, regista della Consar Ravenna, 19 presenze in Nazionale. Da cattolico praticante, … L'articolo, ilal: “Nongiocare” proviene da www.meteoweek.com.

Atalanta_BC : #Gasperini: “Il campionato per noi è importantissimo, non tralasciamo niente: da qui a Natale cercheremo di fare il… - kyliexdolls : A Natale puoi passare il turno del campionato italiano e la sua vita è una delle mie preferite ... ??????? - InteMarco : RT @mattiamaestri46: -Dicembre ?? -Appena presa la vetta del campionato ?? -Cena di squadra ?? -Video di Natale ?? -Serata mondana che si t… -