Calciomercato Juve | per Tonali Paratici vuole giocarsi la carta Pjaca

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I bianconeri pensano al prestito dia gennaio per rinforzare il Brescia e l’asse con Cellino in vista dell’affareLantus ha messo nel mirino da tempo Sandroe sta studiando le mosse giuste per convincere Cellino e portare il centrocampista a Torino. Come riporta Tuttosport Fabiopunta a prenotare il 19enne già a gennaio per anticipare quella che potrebbe essere un’asta sanguinosa a luglio. I soldi sicuramente avranno un ruolo decisivo. Ma Cellino oltre che monetizzare intende assicurarsi altre possibili fonti di guadagno per il futuro sotto forma di giovani da valorizzare e rivendere a cifre maggiori dopo qualche anno. Il nome pensato dai bianconeri? Marko. Il talento croato ha superato i problemi al ginocchio e sta cercando continuità. Brescia potrebbe fare al caso suo. Leggi su Calcionews24.com

tuttosport : #Higuain, pronta la firma sul rinnovo: sarà #Juve a vita ?? - GoalItalia : Tonali nome concreto per la Juve: i bianconeri sono intenzionati a provarci ???? [@romeoagresti] - GoalItalia : La Fiorentina chiude la porta alla Juve per Chiesa ???? -