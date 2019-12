Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | Juventus sul campo dell’Orobica | Fiorentina e Milan

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una versione “spezzatino” quella della nona giornata del campionato didiA. A partire da oggi, infatti, il turno prenderà il via e gli incontri meriteranno attenzione. Quest’oggi, alle ore 17.00, il Sassuolo e il Florentia San Gimignano si affronteranno in terra emiliana e il riscontro finale non è scontato. Entrambe le compagini sono dotate di un buon assetto di gioco e sono state capaci di mettere in difficoltà nel loro percorso squadre più blasonate, basti pensare al successo delle toscane contro ilnella corsa settimana. Quest’ultime, quindi, potrebbero avere qualche carta in più da giocare, ma è tutto da dimostrare. Sabato poi, alle ore 12.00, si rimane in ambito toscano con il derby tra Empoli e. Le ragazze di Antonio Cincotta vogliono dimenticare il ko contro lae riprendere la propria marcia. Alle 14.30 ...

SkySport : ? Ragazze con l'#XFactor ???? Anche le azzurre della Nazionale femminile di calcio ? All'X-Factor Dome per la semifin… - SkySport : ? #XFactor ???? Le @azzurrefigc super ospiti di @alecattelan #SkySport #XF13 @SkyUno - GranGalaAIC : Il #GranGalàdelCalcio premia le protagoniste del calcio femminile, la novità dell’edizione 2019! ???? Una #top11 da… -