Cagliari | l’importanza della spinta di Pellegrini

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è molto importante per la rifinitura del. La sua costantea sinistra ha portato alla vittoria contro la Sampdoria Con il passaggio al 4321 e la vicinanza tra Joao Pedro e Nainggolan, ilsta sfruttando molto meglio gli spazi centrali. Tuttavia, ladei terzini continua a essere determinante per i rossoblu, con Maran che vuole servirli in corsa.in particolare. L’ex Roma tende a scappare in avanti quando ilimposta dal basso, proprio perché lo scopo è quello di tenerlo alto. Contro la Sampdoria, oltre ai due assist,ha fatto la bellezza di 15 cross e 4 passaggi chiave. Insomma, oltre alla grande qualità in mezzo al campo, ilha tanti modi per attaccare, contro la Sampdoria i gol sono arrivati per vie esterne. Leggi su Calcionews24.com

