Buona Festa dell’Immacolata Concezione | le migliori FRASI per gli auguri su Facebook e

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’Immacolata, che la Chiesa cattolica celebra l’8 dicembre, è un dogma: il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria e ciò è possibile per opera dello Spirito Santo e perché Dio, nel suo progetto d’amore, ha preparato una degna dimora al Figlio suo, la Vergine Maria, che pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino), non è mai stata toccata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. La Vergine Maria è Immacolata non solo perché ha concepito il Verbo incarnato e quindi portato con sé, nel Suo Grembo, il Dio fattosi uomo, ma anche perché ha dato al Verbo incarnato la natura umana. Il catechismo afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche vero uomo, nell’unico soggetto che è divino (unione ipostatica): non si può, infatti, pensare che Dio, essendo somma perfezione e somma purezza, possa aver ricevuto la natura umana ...

