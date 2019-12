Bruxelles contro Germania e Finlandia | scintille sul bilancio europeo

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È ormai uno saperto quello tra la nuova leadership dell’Unione europea e la, capofila di un buon numero di Paesi membri intenzionati a tagliare centinaia di miliardi di euro dala lungo termine dell’Ue. Il Financial Times ha lanciato un’indiscrezione sottolineando comesia ormai in aperta rotta di collisione con Berlino, e come Ursula von der Leyen, nuovo presidente della Commissione europea, debba quotidianamente scontrarsi con proposte di tagli agli investimenti che rischiano di mettere in pericolo gli obiettivi strategici della nuova Ue. Non a caso, la tedesca, che dovrebbe conoscere il modo di ragionare del suo Paese, si è detta preoccupata per i “pesanti tagli” suggeriti per ilproposto dae relativo al periodo compreso tra il 2021 e il 2027. Giusto per capire di cosa stiamo parlando, laha chiesto di ...

Corriere : Gentiloni: «Il Salva-Stati non è un rischio. E a Bruxelles non ci sono complotti contro l’Italia» - emato64 : RT @LPpress_: Meloni: protesta a Bruxelles contro il Fondo salva Stati - StartMagNews : Lo #sciopero in #Francia contro la riforma delle pensioni auspicata da Bruxelles. L’appello anti Macron di 180 inte… -