Brindisi | stop a treni | aerei e auto per disinnescare la bomba del 1941 Da evacuare

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'operazione è prevista domenica 15 dicembre. In prefettura definiti gli ultimi dettagli. In arrivo le ordinanze di sindaco e prefetto

