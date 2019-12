Bologna-Milan | il tris rossonero nell’anno dell’ultimo scudetto rossonero

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il 12 dicembre 2010 si gioca. I rossoneri sono irresistibili: Boateng, Robinho e Ibrahimovic a segno., IL PRECEDENTE DEL 2010/11 Nel 2010 ildecide di provare a spezzare il dominio dell’Inter, capace di piazzare il triplete con Mourinho. Dopo la stagione con Leonardo in panchina, in via Turati si sceglie l’emergente Massimiliano Allegri mentre i nerazzurri puntano su Rafa Benitez. Nelle ultimissime battute del calciomercato Galliani piazza nel giro di poche ore i colpi Ibrahimovic e Robinho. https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione Calcio2010-2011#/media/File:AC.jpg Inseguimento ai nerazzurri L’inizio delè incerto. E così l’Inter si impossessa del primato e allunga in maniera importante. La svolta è alla 5/a giornata: Ibrahimovic stende il Genoa, i nerazzurri cadono a Roma. I rossoneri ...

