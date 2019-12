Blackview BV9900 e BV-SW02 sono in vendita da oggi su AliExpress

tuttoandroid

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Arriva sul mercato, uk rugged phone più performante del mercato, con quadrupla fotocamera posteriore e ben 8 GB di RAM. L'articoloe BV-indasuproviene da TuttoAndroid.

radioitaliacina : RT @AmePhenix: #Blackview BV9900: in arrivo il top gamma corazzato con tetracamera e maxi autonomia - dispositivimobi : Blackview BV9900. In arrivo il top gamma corazzato con tetracamera e maxi autonomia - fainformazione : Blackview BV9900: in arrivo il top gamma corazzato con tetracamera e maxi autonomia Manca solo il prezzo, ormai, a… -