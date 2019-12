Black Widow al cinema dal 29 aprile | spoiler nel trailer | Natasha è in fuga dopo Civil War

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)nove anni da spalla per gli altri supereroi Marvel,torna sugli schermitografici come protagonista assoluta di una pellicola in uscita in Italia il 292020. Si tratta della prima occasione in solitaria per Scarlett Johansson che ha esordito nei panni diRomanoff in Iron Man 2 (2010). Nell'ultima apparizione in Avengers: Endgame il pubblico ha assistito alla sua morte.infatti ha sacrificato la sua vita su Vormir per recuperare la 'Gemma dell'Anima'. Nel film stand alone non ci sarà alcuna resurrezione miracolosa perchè sarà ambientato nel periodo precedente allo scontro con Thanos. Nello specifico, dal punto di vista temporale il film che uscirà la prossima primavera si collocherà tra gli avvenimenti di Captain America -War e Avengers: Infinity War. Iluscito qualche giorno fa ha rivelato al pubblico qualche anticipazione di ...

