Bimbo scomparso nel 1977 | stamattina le ricerche in un pozzo | si indaga per

(Di venerdì 6 dicembre 2019), che si sono rivelate infruttuose, sono state compiute dai vigili del fuoco in unin contrada Fichella, a Taviano (Lecce), per cercare eventuali resti di Mauro Romano, ildi 6 anni del quale si sono perse le tracce il 20 giugno nela Racale, in Salento. Alle operazioni hanno partecipato uomini del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto erano presenti anche alcune autocisterne, probabilmente per aspirare l’acqua dal. Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore del Tribunale di Lecce Stefania Mininni che avrebbe disposto gli accertamenti nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di pedopornografia del quale potrebbe essere rimasto vittima il piccolo Mauro 42 anni fa. Il piccolo scomparve mentre giocava vicino alla casa dei nonni materni, essendo i genitori in Campania per il ...

