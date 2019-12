Bimbo nato da ‘gravidanza condivisa’ | cresciuto nel grembo di 2 madri

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È una storia a lieto fine e arriva dal Regno Unito, dove una coppia lesbica ha coroil suo sogno dando alla luce uncon. Il piccolo Otis èneldi entrambe le donne e, grazie a una procedura di fecondazione in vitro avanzata presso la London Women’s Clinic – prima volta in Europa -, ha tecnicamente 2biologiche. Nel 2018, in Texas, un’alta coppia aveva affrontato lo stesso percorso.neldi 2 donne Otis ènel settembre scorso con una procedura di gravidanza o ‘maternità’ condivisa, eseguita alla London Women’s Clinic. Tecnicamente èneldi 2, Jasmine e Donna Francis-Smith. Il trattamento – secondo una tecnica innovativa nota come “fecondazione In Vivo Natural fertilization technology AneVivo“, messa a punto dall’azienda svizzera Anecova – è stato eseguito con ...

PierantoniFabio : RT @DSantanche: C’è chi esulta per il primo bimbo con due madri biologiche. Nessuno si chiede se a quel bimbo mancherà un padre. Quando la… - Mikepub1 : RT @DSantanche: C’è chi esulta per il primo bimbo con due madri biologiche. Nessuno si chiede se a quel bimbo mancherà un padre. Quando la… - PirelliLorenzo : RT @DSantanche: C’è chi esulta per il primo bimbo con due madri biologiche. Nessuno si chiede se a quel bimbo mancherà un padre. Quando la… -