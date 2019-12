Biathlon | Staffetta maschile Oestersund 2019 | Francia favorita ma la Norvegia è pronta al

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La Coppa del mondo/2020 disvolta verso la fine della sua prima tappa svedese e, domani e domenica, le due staffette monosesso chiuderanno il programma di. Se il settore femminile ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, trainato ancora una volta dalla luminosa stella di Dorothea Wierer, per il movimentosi è potuto notare un rendimento ambivalente. Due sono i fattori che spiccano, in particolare. Il rendimento sugli sci di Lukas Hofer è certamente uno di questi. Il nativo di Brunico è stato vittima di un problema alla schiena nella fase finale della preparazione pre-stagionale e ci si aspettava dunque un inizio meno incisivo da parte sua. In realtà la condizione mostrata è stata più che soddisfacente, soprattutto nella 20km di mercoledì quando, nonostante la giornata storta al poligono, è stato uno dei pochissimi a tenere il passo dei francesi. ...

_Carabinieri_ : Atleti dell’Arma ancora vincenti! Coppa del Mondo di Biathlon in Svezia: Car. Sc. Lisa Vittozzi e Lukas Hofer prota… - giomalago : Sabato da incorniciare per l'#ItaliaTeam della @Fisiofficial: nel #biathlon la staffetta mista detta subito legge,… - DarioBuzzoni : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? Inarrestabile Dorothea Wierer! Due su due pazzesco all'esordio in @IBU_WC per la… -