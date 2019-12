Benevento | prorogati i termini per la consegna dei bidoncini della raccolta vetro

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoL’Asia informa la cittadinanza che il termine dideiper laporta a porta delè prorogato fino al 14 dicembre 2019. Si ricorda che il ritiro deipuò essere effettuato presso i seguenti punti: – ComandoPolizia Municipale in via Santa Colomba dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00. Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; – Ufficio Tributi piazzale Iannelli (pal. Ex Impregilo – Megaparcheggio) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00. Il sabato chiuso. L'articoloper ladeiproviene da Anteprima24.it.

