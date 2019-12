kontrokultura

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In questo periodo, le sorellestanno partecipando a molte attività di beneficenza e l’ultima si è svolta presso un. Le due ragazze, in prossimità delle festività natalizie, infatti, hanno deciso di aderire ad una serie di progetti volti ad aiutare le persone più bisognose. L’iniziativa Sister’s Market nasce proprio dall’idea … L'articoloin: ilche) proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Belen e Cecilia Rodriguez in ospedale: il gesto che commuove tutti (FOTO) - - SusieEmi : Regalare i loro vestiti e comprare i regali per i bimbi, senza mettersi in mostra costava - infoitcultura : Belen e Cecilia Rodriguez tanti doni per i bimbi in ospedale tutto grazie al Sisters Market -