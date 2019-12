BATTLEFIELD V | WAKE ISLAND MAP disponibile dal 12 Dicembre

gamerbrain

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Giusto in tempo per le festività, DICE ha ridato vita a, senza dubbio la mappa più popolare nella storia di. L’amata mappa verrà lanciata gratuitamente giovedì 12, in concomitanza con l’ultimo aggiornamento di Tides of War, Capitolo 5: War in the Pacific.nasce come demo E3 per il gioco originale1942 nel 2002. Da allora, la mappa è apparsa in numerosi giochi di, tra cui:1943,2,3 e oraV. Mrin persona, Lars Gustavsson, ha recentemente discusso della storia diin un post sul blog. I veterani dipotranno rivedere questa iconica mappa utilizzando lo stesso layout classico, ma ora con l’aspetto, i suoni e le caratteristiche ...

