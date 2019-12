eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019)5 sta per inaugurare una nuovissima mappa.Come posiamo vedere,infatti la nuova mappa aggiunta al gioco, nonché la mappa più popolare nella storia diverrà lanciata gratuitamente giovedì 12 dicembre, in concomitanza con l'ultimo aggiornamento di Tides of War, Capitolo 5: War in the Pacific.Vediamo di seguito tutti i dettagli con il comunicato ufficiale DICE:Leggi altro...

Eurogamer_it : Battlefield 5: Wake Island Map sarà disponibile a settembre, nuovo trailer online #Battlefield5 - FalcionelliFede : RT @tuttoteKit: Online il trailer della mappa Wake Island di Battlefield V Leggi l'articolo qui >> - tuttoteKit : Online il trailer della mappa Wake Island di Battlefield V Leggi l'articolo qui >> -