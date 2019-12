Battaglia sugli spiccioli Maggioranza spaccata sugli ultimi 400 milioni in manovra

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’appuntamento per il vertice disullaè alle otto e a palazzo Chigi arrivano tutti puntuali. Tutti tranne Roberto Gualtieri. Un ritardo più che giustificato perché il ministro dell’Economia è a via XX settembre per chiudere la mission impossibile che Giuseppe Conte gli ha conferito ieri sera, al termine di un round di governo finito malissimo, con i renziani che hanno riaperto i giochi. Passa un’ora e il titolare del Tesoro arriva alla riunione, che prende il via alle dieci perché Conte nel frattempo deve ricevere l’inviato Onu in Libia Ghassan Salamè. Sul tavolo vengono messi i 400necessari per cancellare la tassa sulla plastica e la sugar tax, come chiede Italia Viva. Parte subito una gazzarra. Il Pd chiede che quei soldi siano usati per incrementare il taglio del cuneo fiscale. I renziani ...