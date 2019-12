Basket | Qualificazioni Europei 2021 | Italia di ritorno a Napoli dopo 51 anni per la sfida

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)51, la Nazionale ditorna a giocare auna partita ufficiale. Si giocherà in terra partenopea, infatti, latrae Russia che, il 20 febbraio, darà il via alleagli, che per il nostro Paese hanno un carattere praticamente fittizio, dal momento che, ospitando un girone a Milano, l’accesso alla rassegna continentale è automatico. Si giocherà al PalaBarbuto, recentemente rinnovato per le Universiadi e capace di contenere fino a 5.500 persone. L’non ha più messo piede adal lontano 1969, quando nel capoluogo campano e a Caserta si giocarono gli. Era la Nazionale allenata da Giancarlo Primo, che in campo aveva Renzo Bariviera, Carlo Recalcati, Pino Brumatti e un giovane Dino Meneghin tra gli altri. Sul parquet del Palasport intitolato a Mario Argento gli azzurri giunsero quinti e a vincere fu ...

