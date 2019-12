Basket | Gianmarco Pozzecco | ”E’vero sono stato contattato da una squadra di EuroLeague

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sirene europee per il coach di Sassari. Secondo quanto scritto dall’Unione Sarda, infatti, l’allenatore sarebbeda unadiche lo vorrebbe ingaggiare. E’lo stessoa confermare le voci nella conferenza di presentazione di Brindisi-Sassari:”Ho letto la notizia che è uscita cheda unadi. E’vero. Però mi piacerebbe che non se ne parlasse più”. Una notizia che certamente non farà piacere allo staff e ai tifosi di Sassari che hanno puntato molto sul coach. Attualmente i risultatipiù che soddisfacenti visto il secondo posto in classifica insieme all’Olimpia Milano e Brindisi. Per quanto concerne il suo rapporto con i giocatori,molto chiaro:”Non esiste un allenatore al mondo che rispetti i giocatori per come li ...