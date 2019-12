Barbara d’Urso contro Clerici | Pomeriggio 5 vola senza La vita in diretta

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ascoltid’UrsoZecchino d’oro di AntonellaCinque oltre il 18% di shareLainEnnesima vittoria did’Urso nei confronti di Rai1 neldi ieri, giovedì 5 dicembre 2019, in occasione della seconda sfida in ascolti con lo Zecchino d’oro condotto da Antonella. Dopo lo sdi mercoledì, che ha visto la rete ammiraglia Mediaset prevalere nettamente sul primo canale della Rai, ieri il divario è aumentato:Cinque did’Urso è infatti salito di un punto di share rispetto al giorno precedente, passando dal 17% al 18%, mentre il 62° Zecchino d’oro di Antonellaha perso quasi mezzo punto calando di circa 100 mila spettatori rispetto all’esordio. Dunque i risultati degli ascolti di Rai1 e Canale5 non sono cambiati molto, nonostante l’asde ...

LaStampa : Maurizio Costanzo su Barbara D’Urso: “È televisione la sua? Nutro ogni giorno sempre più dubbi”… - matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - mante : Un paese trasformato in barbara d’urso -