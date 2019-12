Azienda Ospedaliera Moscati e Asl Avellino insieme per combattere la Sla

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) sulla Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) condiviso da“San Giuseppe” e Asl. Per garantire ai soggetti affetti dalla grave malattia neurodegenerativa progressiva sia un approccio di cura multidisciplinare al momento del ricovero che una continuità assistenziale sul territorio, l’e Sanitaria hanno definito un percorso di completa presa in carico del paziente. Il Pdta Sla sarà presentato e illustrato nei dettagli domani, in occasione di un convegno organizzato dal Direttore f.f. dell’Unità Operativa di Neurologia dell’”, Daniele Spitaleri. L’evento “Pdta Sla: è possibile l’integrazione ospedale-territorio?”, si terrà domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 8,30, nell’aula multimediale della ...

