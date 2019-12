Avete mai visto l’ex moglie di Lucas Peracchi? Bellezza mozzafiato FOTO

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lunghi capelli scuri e fisico da urlo, Silvia Corrias è l’exdi, ex tronista di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Mercedesz Henger. Ecco chi è Silvia Corrias, l’exdiClasse 1991, Silvia Corrias è originaria di Cagliari, che ha lasciato per trasferirsi a Milano per lavorare come modella emodella. Silvia è stata al centro del gossip per il suo matrimonio “segreto” con. Un vero e proprio colpo di fulmine, che ha portato alla convivenza e addirittura a sposarsi dopo appena 4 mesi, a novembre 2016. Ma, ad un anno dalle nozze, i due hanno annunciato la loro separazione. A dare la notizia dell’addio è stato lo stesso, che in un’intervista al settimanale Nuovo si è preso tutte le responsabilità della fine della loro storia: “È stato bellissimo e all’inizio mi aveva incoraggiato ad avere ...

