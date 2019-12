Avete mai visto la sosia curvy di Meghan Markle? Vive come la Duchessa FOTO

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Che immolare i Vip sia un vizio comune a tante persone è ormai noto. Mamailadi? Si veste ela. Si chiama Katie Sturino e da quando l’ex protagonista di Suite è diventatadi Sussex (e moglie del Principe Harry d’Inghilterra), la imita in ogni outfit. Anche se la somiglianza fisica e del volto non è tanta, le mise indossate dalle due donne sono praticamente identiche. Katie Sturino è americana, classe 1983. Eprofessione fa la web influencer., si veste e si atteggialadi Sussex e di, copia persino le movenze, quando si lascia immortalare in scatti che riproducono fedelmente gli outfit della moglie del Principe Harry. Chi è ladiSe l’icona di stile più apprezzata dagli inglesi resta Kate Middleton, la cognataè divenuta una ...

juventusfc : ...E questo è solo un assaggio! Un Tek come non lo avete MAI visto ?? #PlayersOnTheRoad, feat. @13Szczesny13 , ONL… - RaiUno : Una versione così non l’avete mai vista! Solo su #Rai1 @_GigiDAlessio_ e @GiannaNannini “'O surdato 'nnammurato”… - hyggelifebitch : RT @crybarons: Se avete eliminato una persona dalla vostra vita c’è un motivo e non dovete mai farvi prendere dalla nostalgia. -