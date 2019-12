Avellino | venerdì 13 convegno “Per un regionalismo cooperativo e solidale”

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Centro di Ricerca “Guido Dorso” promuove ad, il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 16,30, presso la sala “G. Grasso” di Palazzo Caracciolo, in piazza Libertà, un’iniziativa pubblica dal titolo:une solidale. Uno stato più efficiente e vicino ai cittadini”. Ilsarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di, Domenico Biancardi, e del Sindaco della Città diGianluca Festa. Presiederà i lavori il presidente del Centro Dorso Luigi Fiorentino. Discuteranno sull’argomento: Ivo Rossi, dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali e autonomie; Vincenzo Atripaldi, professore emerito di Diritto costituzionale dell’università di Roma la “Sapienza” e il professore Adriano Giannola, presidente della SVIMEZ. Prima ...

