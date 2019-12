Avellino | la società passa a Circelli | perfezionato il trasferimento delle quote

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’cambia proprietà: presso uno studio notarile di Napoli è stato, infatti,ilazionarie, detenute dalla Sidigas, in favore della IDC, rappresentata da Nicola, amministratore unico al momento della firma. Gianandrea De Cesare, il patron della Sidigas, ha però ottenuto il diritto di “recompra” da esercitare entro un anno, in modo da poter rientrare pienamente in possesso dell’quando saranno state risolte le vicende giudiziarie che lo interessano. Con il rogito notarile è avvenuto anche il pagamento della prima tranche (750 mila euro) del prezzo complessivamente stabilito in 1,3 milioni. Presenti all’atto l’amministratore delegato della Sidigas, Dario Scalella, e il custode giudiziario Francesco Baldassarre che hanno favorito la conclusione della trattativa. Nei prossimi giorni, dopo ...

CalcioWeb : L'#Avellino cambia proprietà, novità in #SerieC ?? gli irpini passano a #Circelli ma c'è il diritto di 'recompra' ?? - Orticalab : L’amministratore unico di Avellino città servizi amareggiato: «Atto molto grave di sfiducia del mio operato». Luned… - Orticalab : L’imprenditore Nicola Circelli è pronto con una nuova cordata a rilevare le quote societarie. Appuntamento dal nota… -