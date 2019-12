Avellino | la Sidigigas cede la società alla IDC | il comunicato

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), ufficiale la cessione del club che da Sidigas passa in mano al gruppo IDC: ilSembrava concludersi tutto con un nulla di fatto, questa mattina invece la svolta. L’UScambia proprietà: la Sidigas infatti ha venduto il 100% delle azioni del club biancoverdeIDC. Questo ilufficiale. «Questa mattina presso lo studio notarile Mililotti di Napoli si è conclusa la cessione di quote dell’US1912 detenute dal Dott. Francesco Baldassarre, custode giudiziario nominato dProcura presso il Tribunale di. Nicola Circelli in qualità di amministratore unico della IDC srl ha acquistato l’intera partecipazione sociale. Il grande lavoro di aggregazione iniziato da Aniello Martone oggi ha consentito il passaggio di proprietà della. Con successivoverrà stabilita la data di presentazionestampa ...