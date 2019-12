Auto si ribalta a Roma | 5 macchine coinvolte e 2 feriti

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un conducente di 86 anni perde improvvisamente il controllo del proprio veicolo. L’sie colpisce altre quattroin transito. È questa la dinamica dell’incidente a catena avvenuto intorno alle 14:30 di giovedì 5 dicembre all’altezza del civico 74 in via Casal Lumbroso a. L’uomo che ha causato l’incidente era alla guida di una Lancia Y ed è rimasto ferito in modo grave. Immediato l’intervento dei soccorsi che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo della capitale.si, gravi i dueOltre all’86enne è rimasta gravemente ferita anche una donna alla guida di una Citroen C3, uno dei quattro veicoli travolti. La donna di 53 anni è stata immediatamente ricoverata in codice rosso all’Aurelia Hospital. Per il momento nessun ferito sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ...

