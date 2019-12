Autismo | ripensare il legame con l' empatia

feedproxy.google

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'idea che gli autistici non provinoè ancora radicata, ma le testimonianze dei diretti interessati e il lavoro di molti esperti ormai raccontano un'altra storia. di Eleonora Degano L'non scompare crescendo e oggi non è raro ricevere una diagnosi in età adulta. Per molti la consapevolezza arriva con la nascita di un figlio, autistico, nelle cui particolarità ci si riconosce. “Nella ricerca scientifica non c'è una definizione standard e concordata di (...) - Salute / ,, Malattia mentale

extraetre : RT @paola_vassena: Ripensare il legame tra autismo ed empatia | OggiScienza - OggiScienza : RT @paola_vassena: Ripensare il legame tra autismo ed empatia | OggiScienza - paola_vassena : Ripensare il legame tra autismo ed empatia | OggiScienza -