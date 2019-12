Aurigemma | romani esausti dall’assurdo scaricabarile Raggi-Zingaretti

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – “La mancanza di comunicazione tra le istituzioni comunali e regionali continua a produrre danni per la citta’ e i. Al Consiglio straordinario sui rifiuti di mercoledi’ 27 novembre tenutosi alla Pisana, risponde il Campidoglio con la seduta di questa mattina. Ognuno prosegue nel gestire separatamente il problema, con il sindacoe il presidenteche non dialogano tra di loro”. “Oramai i cittadinisonodi chiacchiere e impegni, che sistematicamente non vengono rispettati. Roma e’ sommersa dai rifiuti, e con essa anche i comuni del Lazio, che di fatto hanno riempito tutte le discariche presenti nei loro territori. La legge e’ molto chiara nell’individuare le varie competenze: alla Citta’ Metropolitana spettano le funzioni amministrative concernenti la programmazione e ...

