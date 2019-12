Attori a luci rosse | quanto guadagnano i divi italiani?

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nell’immaginario collettivo la pornostar è uno dei mestieri più pagati. Ma è davvero così nella realtà? Alcunisono stati intervistati in merito al propri guadagni, e le cifre vi lasceranno sorpresi. Nel 2014, infatti, l’Università del New Mexico ha realizzato una ricerca che ha rivelato come l’industria del porno valga 97 miliardi di euro. Mia Khalifa, però, ha dichiarato di aver guadagnato 12 mila dollari. “È assurdo che la gente pensi che gliporno siano ricchi” ha detto l’italiana Valentina Nappi.“Glipornotanto”. È solo una diceria o è realta? Lo ha spiegato Valentina Nappi nel corso di un’intervista: “È una concezione errata dovuta forse alla visibilità: probabilmente siamo la categoria che, a parità di popolarità, monetizza di meno. Io ...

