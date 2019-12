Atalanta | lo Shakhtar fa paura | 3-0 all’Olimpik nel derby

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La prossima settimana sarà decisiva per l’: la squadra di Gasperini si gioca il passaggio in Champions contro loL’arriva al primo vero bivio della stagione: quella in Champions League, contro loDonetsk, sarà una partita da dentro o fuori. Con una vittoria, infatti, gli uomini di Gasperini accederebbero alla fase successiva della coppa, se la Dinamo Zagabria non andrà oltre il pareggio col Manchester City. Intanto loDonetsk ha vinto nelcontro l’Olimpik: 3-0 per gli uomini di Luis Castro, con i gol di Matviyenko, Marlos e Ismaily. Leggi su Calcionews24.com

