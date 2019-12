Atalanta | i convocati di Gasperini | torna Toloi | ancora out Zapata

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona ecco la lista deidi misterDomani alle ore 15:00 l’sfiderà l’Hellas Verona nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato. Misterha diramato la lista deimentre i bergamaschi dovranno farea meno di. Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello. Difensori: Arana, Djimsiti, Ibañez, Kjaer, Masiello, Palomino,. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Pasalic, Castagne, Gosens, Hateboer. Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Malinovskyi, Muriel, Piccoli. Leggi su Calcionews24.com

