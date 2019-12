Arriva anche in Italia “Cena con delitto – Knives Out” | l’ultimo film di Rian Johnson

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Presentato al TorinoFestival e proiettato in apertura delle Giornate professionali del Cinema a Sorrento,nelle salenecondel cineasta. Un giallo alla Agatha Christie in salsa thriller americana con un cast ricco. Harlan Trombey (Christopher Plummer) è un giallista di successo che ha costruito la sua esistenza su una giurisdizione domestica assoluta – “la mia casa – le mie regole – il mio caffè”. Ha due figli Walt (Michael Shannon) a cui ha delegato la gestione della sua casa editrice, Linda (Jamie Lee Curtis) che messo su un’azienda a Boston, ed una nuora Jonie Trombey (Toni Collette) moglie di un altro figlio morto. Ha tre nipoti. Meg (Katherine Langford) studentessa svogliata, Ransom (Chris Evans) stupido e pieno di sé e Jacob (Jaeden Martell) un bambino ipertecnologico di una destra indefinita. Nella ...

