Arrestati tre scafisti sbarcati dalla nave Alan Kurdi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mauro Indelicato Sono tre e tutti giovanissimi glidell'imbarcazione su cui poi si è registrato l'intervento della, ladell'ong tedesca sbarcata a Messina lo scorso 4 dicembre Come prassi oramai consolidata, subito dopo l’approdo di unacon a bordo i migranti la Polizia avvia le indagini alla ricerca di eventuali. Quasi sempre coloro che organizzano o materialmente intascano i soldi del viaggio della speranza, si trovano a bordo delle imbarcazioni poi recuperate o dalle navi militari o dalle navi delle ong. Per cui, gliprovano poi a mimetizzarsi tra gli stessi migrantiper non lasciare tracce ed evitare di essere scoperti. Tuttavia, i poliziotti specialmente negli ultimi mesi sono riusciti ad intercettare glidalle varie navi approdate, anche grazie alla collaborazione prestata dai migranti. Ed anche in ...

