Anticipazioni Un posto al sole del 6 Dicembre | ecco cosa accadrà

(Di venerdì 6 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, Venerdì 62019, su RaiTre dalle ore 20.30dove eravamo rimasti: Il faccia a faccia tra Marina e lo zio di Sebastiano non è stato dei migliori. Quest’ultimo non è come lo aveva immaginato la Giordano. Lo zio non si è mostrato amichevole nei suoi confronti, rifiutando la relazione del nipote con lei. Marina però ignora il perché di questo comportamento, ma presto potrebbe conoscerlo. Diego non ha ancora accettato i soldi dell’avvocato Leone, ma il giorno dell’udienza è sempre più vicina e il Giordano non sa ancora come muoversi, nel frattempo Giulia e Angela cercano sempre di convincere Clara a denunciare l’avvocato Palladini. Quest’ultimo rischia di dover tornare in carcere, ma non sappiamo se la cameriera metterà nei guai l’uomo di cui è ...

