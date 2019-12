Anna Tatangelo è tornata single? La risposta arriva da Gigi FOTO

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ieri notteha pubblicato delle storie particolarmente indiscrete. Era al concerto di Lazza, durante il suo “Re Mida Tour 2019“, in compagnia di un gruppo esclusivamente maschile. Tutti al Privè Tavolo privato all’Alcatraz di Milano dove continuano adre coppe di alcool, mentre ad accompagnare l’artistaSalmo, conosciuto da tutti come Lebowski. Lacanta sulle note di “Bevi questo, fuma quello, Tira que…E alla fine sono uscito” e balla scatenata dalla ringhiera del suo privè. In questi giorni è particolarmente provocante la cantante che ha pubblicato alcuni scatti a schiena nuda stesa sul suo letto, spiegando ai fan l’importanza ed il significato dei suoi tatuaggi. E il suo compagno cosa ne pensa? Ma non c’è da preoccuparsi,D’Alessio, compagno e padre ...

RBeatMusic : Le nostre anime di notte Anna Tatangelo #nowplaying - KontroKulturaa : 'Noi non lo vogliamo...': Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo mettono la parola fine... - - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Anna Tatangelo - Lo so che finirà -