Angela Merkel | prima storica visita a Auschwitz | «Provo una vergogna profonda»

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Oggi è una giornata particolare pere per la Germania. Per lavolta in 14 anni di cancellierato, e avendo già detto ufficialmente che la sua missione alla guida del governo tedesco si concluderà con questa legislatura, laè andata innel luogo del male assoluto,se rend àpour la première fois pic.twitter.com/WqAJW1vlSi— BFMTV (@BFMTV) December 6, 2019 Quello che è successo qui non si può capire con la comprensione umana”, ha detto: “Non dobbiamo dimenticare mai”, ha aggiunto. “una. Non dobbiamo mai dimenticare. Non possiamo tirare una linea e non ci sarà neppure alcuna relativizzazione, nessuna tolleranza sull’antisemitismo”. L’emblema della disumanità della Germania nazista è statoto solo da due predecessori della, ...

LaStampa : L'ultimo cancelliere a visitare il campo di concentramento polacco è stato Helmut Kohl nel 1995. - Avvenire_Nei : Angela #Merkel ad #Auschwitz. E' la prima volta - Carmela_oltre : RT @Avvenire_Nei: Angela #Merkel ad #Auschwitz. E' la prima volta -