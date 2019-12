Allegri | “Era Albiol il professore della difesa del Napoli Era lui che capiva le

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In un passaggio dell’intervista a Mario Sconcerti per il Corrieresera,parla dele specificamente dell’addio di. Che cosa intende allora quando parla di semplicità del calcio e di logica dei ruoli? «Faccio un esempio. Koulibaly, Manolas e, tre grandi giocatori allenati da un tecnico, Ancelotti che stimo moltissimo. Illì in mezzo era, per caratteristiche tecniche, cioè per letture di situazioni, per capacità di intuire il progresso delle azioni. Koulibaly è eccezionale fisicamente, meno sotto l’altro aspetto. Manolas è bravissimo sull’uomo, meno ancora propenso di Koulibaly all’idea collettiva. Voglio dire che il calcio secondo me è capire questo, le singole doti applicate alle situazioni singole. Non uno schema fine a se stesso. Un uomo che si integra e si completa con un altro fino a fare un reparto. Questo non te lo ...

