All’asta Bolaffi gli appassionati si contendono Maradona | ma alla fine vince Pelè

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il protagonista indiscusso dell’astaSport Memorabilia è stata la maglia della Nazionale brasiliana indossata danell’amichevole Brasile-Jugoslavia del 18 luglio 1971 allo stadio di Rio de Janeiro. Aveva una base d’asta di 1mila euro ed è volata a 30mila, diritti inclusi. Al secondo posto, invece, si piazza la maglia gidi Coppi, indossata nel Tour de France del 1952, battuta a 25mila euro insieme alle lettere autografe del meccanico di fiducia, Pinella de Grandi, e da una cartolina autografata da Coppi in persona. Terza, sul podio, la maglia blu della Juventus che Luciano Spinosi indossava nella finale di Coppa delle Fiere contro il Leeds United finita in pareggio (1-1) del 3 giugno 1971. Chi se l’è aggiudicata lo ha fatto per a 9.400 euro. Calcio e Finanza, che fornisce i dati, scrive che l’asta si è chiusa con un realizzo totale di 266.000 ...

