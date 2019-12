Alitalia | Giuseppe Leogrande commissario unico

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019)di. Il ministro Patuanelli dopo la nomina: “Lo Stato agirà per il rilancio”. ROMA –di. Al termine di una lunga discussione la maggioranza ha deciso di affidare all’avvocato l’incarico di sostituire i suoi predecessori per gestire il periodo di transizione che dovrebbe durare fino a maggio 2020. Una scelta fatta anche per l’esperienza del legale che in passato ha ricoperto prima lo stesso ruolo e poi quello di presidente di Blu Panorama. Pressioni e obiettivi diversi perche dovrà aiutare la compagnia a rilanciarsi in attesa della cordata., il ministro Patuanelli: “Lo Stato agirà per il rilancio” La notizia dell’arrivo del nuovoè stata confermata dal ministro Patuanelli ai giornalisti presenti fuori ...

RaiNews : Il ringraziamento del ministro ai commissari uscenti. 'Con #Leogrande lo Stato dovrà agire per permettere il rilanc… - blidonni : RT @LaStampa: E intanto l’azienda chiede nuova cassintegrazione per 1.180 dipendenti. - LaStampa : Alitalia: arriva il super commissario, nominato Giuseppe Leogrande -