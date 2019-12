Alitalia, commissario unico è Leogrande

I commissari straordinari dihanno lasciato l'incarico e al loro posto arriva un, l'avvocato Giuseppe.Lo rende noto il ministero dello Sviluppo Economico. "Assieme a lui lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di", dice il ministro Patuanelli. Ringrazia i tre commissari, Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari "per il lavoro svolto in una situazione di criticità". La compagnia chiede intanto la proroga di 3 mesi della cassa integrazione per 1.180 dipendenti.(Di venerdì 6 dicembre 2019)