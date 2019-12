romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – “non ha minimamentegli, l’che le vienenell’ordinanza”. “Se lei e la maggioranza ritengono glinon necessari, a differenza di quanto detto da sei cda di Ama da lei nominati, e mi auguro che Zaghis non faccia la stessa fine perche’ lo ha detto anche lui, ci dimostrassero che si puo’ fare in un altro modo: noi non siamo per forza per gli, se voi riuscite a pulire e riciclare senzanoi siamo disponibili a vedere questo modello fantastico e meraviglioso, ma vogliamo vederlo”. Lo ha detto la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina, intervenendo in Assemblea capitolina durante la seduta straordinaria sul tema del ciclo dei rifiuti. L'articolonon ha...

dalbertiv : RT @romadailynews: Alfonsi: Raggi non ha citato siti dove realizzare impianti, ovvero unica cosa chiesta: Roma… - romadailynews : Alfonsi: Raggi non ha citato siti dove realizzare impianti, ovvero unica cosa chiesta: Roma… - CaratelliAugust : Solo le forze dell'ordine combattono all'Esquilino di roma, grazie per quello che fate, la Raggi M5S e la President… -