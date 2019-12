Alessio Bernabei | FOTO dall’ospedale | ecco cosa è successo

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Comprensibile spavento quello che ha sconvolto i moltissimi follower social di. L’ex idolo di Amici, emerso dal talent come leader dei Dear Jack e recentemente affermatosi anche come solista, ha dato il buongiorno ai fan con unainquietante; disteso su un lettino d’ospedale, visibilmente debilitato, probabilmente reduce da un’anestesia importante. Nulla di particolarmente grave in realtà, come presto spiegato attraverso il messaggio di accompagnamento; dietro il ricovero ci sarebbe infatti un’operazione per la rimozione delle tonsille. Operazione dunque impegnativa, ancor di più per un vocalist, ma che non ha sconvolto più di tanto. Il cantante ha infatti commentato lacon toni sereni, facendo trasparire la riuscita dell’intervento. “Era da un po’ che le tonsille mi davano problemi, così le ho ...

