Alessia Marcuzzi è incinta? La foto incriminata

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo la puntata del 3 Dicembre de Le Iene, è partito il gossip su unadi. Secondo i più attenti, infatti, il pancino che si intravede in uno scatto potrebbe aver messo in evidenza una gravidanza nascosta e non ancora rivelata alle telecamere. Non è la prima volta che un rumor del genere si genera attorno ad, ma quasi tutte le volte queste voci sono state smentite. Proprio nei giorni scorsi,ha festeggiato il suo quinto anniversario di matrimonio con Paolo Calabresi Marconi e, dopo aver concepito due figli (Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti) con i grandi amori della sua vita (Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti), tutti sarebbero contenti di vedere la coppia con un loro pargolo. Non ci resta che aspettare la conferma o la smentita da parte di. L'articolo? Laproviene da ...

