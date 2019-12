Aerosmith a Milano | l’unica data in Italia apre il tour mondiale 2020 | biglietti in

optimaitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Festeggiano 50 anni di carriera e annunciano un grandeeuropeo: glisaranno in concerto il 13 giugno. Dopo il successo della residency a Las Vegas Deuces Are Wild, gliannunciato le nuove date deleuropeo che festeggia i loro 50 anni di musica insieme. Glisono gli headliner del sabato a I-Days: si esibiranno ail prossimo 13 giugno, sul palco del MINDInnovation District (area Expo). Glisono una delle più grandi band americane mai esistite. Steven Tyler (voce), Joe Perry (chitarra), Brad Whitford (chitarra), Tom Hamilton (basso) e Joey Kramer (batteria) hanno costituito il gruppo ormai 50 anni fa e nelfesteggiano ini loro primi 5 decenni di musica. Hanno venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo e vinto numerosi premi. Sono entrati nella Rock and Roll Hall of ...

