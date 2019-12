Aeroporto di Salerno | Andrea Prete nel nuovo Cda

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Sarà il presidente della Camera di Commercio e di Confindustriaa rappresentare e tutelare la componente salernitana all’interno della nuova società nata dalla fusione tra Gesac e il consorzio dell’Costa d’Amalfi di. Il presidenteè l’unico membro salernitano delcda che avrà il compito di gestire tutta la fase di rilancio dello scalo salernitano. Oltre alla nomina del presidente, in questi giorni è avvenuta anche la scelta della Commissione per i lavori sull’allineamento della pista. Cinque le offerte giunte. Entro la fine dell’anno verranno stanziate anche ulteriori risorse per le gare di progettazione di tutte le infrastrutture ‘accessorie’. L'articolodinelCda proviene da Anteprima24.it.

